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Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве за неделю

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В Москве ситуация с распространением COVID-19 за последнюю неделю стабилизировалась, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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«С коронавирусом ситуация стабилизировалась за последнюю неделю по сравнению с предыдущей — не было ни падений, ни подъемов. Мы остались на одном уровне», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам мэра, следующая неделя покажет, куда движется эпидемиологическая ситуация в городе — к небольшому снижению или увеличению показателей заболеваемости. Он выразил надежду, что резкого скачка по ежедневному приросту коронавируса не произойдет.

«Надеемся, что резкого роста не будет, хотя, в общем, эпидситуация такая сложная. Продолжается ОРВИ заболевание, на этом фоне всегда начинаются волатильные движения», — добавил Собянин.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Так, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%. Также Попова указала на то, что коронавирус обретает свою сезонность.

Также в четверг стало известно, что Минздрав России намерен упростить правила получения медицинского отвода от прививки против коронавирусной инфекции. Решить эту задачу по всей стране планируется к 1 февраля 2022 года, но москвичи смогут получать справки уже с этого четверга.

С 1 февраля регионы должны будут направлять данные о наличии у граждан противопоказаний к прививке на единый портал госуслуг. Сами же граждане будут получать справки по форме, утвержденной Минздравом.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения «Омикрона». Он добавил, что правительство РФ уже готовит перечень мер по противодействию распространению нового штамма.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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