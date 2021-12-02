Минздрав сообщил об упрощении правил получения медотвода от прививки

Правила получения медицинского отвода от прививки против коронавирусной инфекции хотят упростить. Об этом стало известно в четверг, 2 декабря.

Минздрав России намерен решить эту задачу по всей стране к 1 февраля 2022 года, но москвичи смогут получать справки уже с этого четверга, как сообщает газета «Коммерсант».

С 1 февраля регионы должны будут направлять данные о наличии у граждан противопоказаний к прививке в единый портал госуслуг. Сками же граждане будут получать справки по форме, утвержденной Минздравом.

Но сперва медотводы по новому алгоритму начнут выдавать в Москве. Здесь технологию по формированию цифрового регистра отработают перед тем, как на нее перейдет вся страна.

10 ноября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

Ранее в этот день директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок. Саму вакцинацию, по словам ученого, нужно сделать обязательной.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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