Более 130 классов перевели на дистанционное обучение в Калужской области

На прошедшей неделе, с 29 ноября по 5 декабря, в Калужской области в связи с высокой заболеваемостью респираторными инфекциями перевели на дистанционное обучение 136 классов в 28 школах. Об этом информирует управление Роспотребнадзора по региону.

В частности, на удаленку отправились 80 классов в 16 школах Калуги, восемь классов в трех школах Обнинска, 31 класс в двух школах Боровского района, 11 классов в трех школах в Людиновском районе, четыре класса в двух школах в Ферзиковском районе, а также по одному классу в Износковском и Куйбышевском районах, пишет газета «Весть».

С нового, 2022 года школы не будут переходить на онлайн-обучение. Об этом 6 декабря заявила заместитель министра просвещения Татьяна Васильева. «Ни в коем случае. Любая школьная цифровизация — это в помощь уроку и учителю, и все проекты, которые есть, они инфраструктурные для школы и в школе», — подчеркнула она.

В ноябре Мосгорсуд принял решение отклонить иск отца ученицы одной из столичных школ, просившего признать незаконным приказ департамента здравоохранения и департамента образования и науки Москвы об экспресс-тестировании школьников на COVID-19.