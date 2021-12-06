В Минпросвещения заявили об отсутствии планов по переводу школ на онлайн-обучение

С нового, 2022 года школы не будут переходить на онлайн-обучение. Об этом 6 декабря заявила ТАСС заместитель министра просвещения Татьяна Васильева.

«Ни в коем случае. Любая школьная цифровизация — это в помощь уроку и учителю, и все проекты, которые есть, они инфраструктурные для школы и в школе», — подчеркнула она.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в случае, если у одного из школьников будет выявлена коронавирусная инфекция, то Роспотребнадзор проведет эпидемическое расследование, а лица, контактировавшие с зараженным учеником, будут направлены на карантин.

При этом в Минпросвещения уточнили, что каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

«Ученики должны будут оставаться дома в течение 14 дней. В этот период обучение детей будет организовано с помощью Московской электронной школы», — рассказали в Министерстве просвещения.

2 декабря сообщалось, что Минпросвещения сформирует новый перечень учебников. Сейчас в списке учебников нет таких, которые прошли экспертизу на соответствие новым стандартам.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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