Минпросвещения сформирует новый перечень учебников

Министерство просвещения сформирует новый федеральный перечень учебников. Обновленные образовательные стандарты вступили в силу в этом году, сообщает телеканал «Известия». Сейчас перечень не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие новым стандартам. В министерстве сформулировали максимально конкретные требования к предметам. В переходный период школы могут использовать любые учебно-методические комплекты из перечня.

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