Тестирование московских школьников на коронавирус признали законным

Мосгорсуд принял решение отклонить иск отца ученицы одной из столичных школ, просившего признать незаконным приказ Департамента здравоохранения и Департамента образования и науки Москвы об экспресс-тестировании школьников на COVID-19. Об этом 17 ноября сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе судебного органа.

«Мосгорсуд отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим приказа по раннему выявлению коронавируса с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных организациях города Москвы», — заявили в суде.

Уточняется, что речь идет о приказе от 13 октября текущего года. Как отметили в суде, истец счел тестирование медицинским вмешательством, нарушающим право на неприкосновенность частной жизни его несовершеннолетней дочери.

«Для признания оспариваемой части недействительной суд оснований не нашел и отказал заявителю в удовлетворении исковых требований в полном объеме», — добавили в Мосгорсуде.

Кроме того, были признаны необоснованными доводы истца о недействительности пункта приказа, согласно которому в случае отказа родителя от всех вариантов проведения тестирования обучающегося на наличие коронавирусной инфекции, школьник к образовательному процессу не допускается.

«Из оспариваемого пункта 3.4 следует, что закрепленные в нем нормативные положения не лишают учащихся права на получение образования, но направлены на временное ограничение допуска в учебные организации», — сказано в судебном решении.

В то же время суд обратил внимание подавшего иск мужчины на то, что его ребенок может учиться вне школы в форме семейного образования. Также подчеркивается, что при введении ограничительных мер были соблюдены все критерии соразмерности и обоснованности в части ограничений прав и свобод, в том числе касающихся передачи данных о результатах тестов на COVID-19 образовательным учреждениям, а также ограничения посещения детьми школ в случае отказа от проведения анализа.

«Все нормативные положения приняты в полном соответствии с российским законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, направлены на предупреждение распространения вируса и носят исключительно временный характер. Их целью, в первую очередь, является защита жизни и здоровья, а не произвольное вмешательство в личную жизнь и образовательный процесс», — подчеркивается в документе.

5 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных школах планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус. По его словам, это необходимо для того, чтобы обеспечить нормальный режим работы тех учебных заведений, где наблюдается наибольший рост заболеваемости.

13 октября заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила, что в столице стартовал пилотный проект по экспресс-тестированию на коронавирус в 10 школах. По ее словам, необходимость данной меры объясняется в том числе тем, что за последний месяц в городе заболело в 2,5 раза больше школьников, чем за предыдущий. При этом заболевание в основном протекает бессимптомно, что делает детей активными переносчиками инфекции.

В тот же день оперштаб объяснил порядок проведения экспресс-тестов на COVID в школах Москвы. Там отметили, что положительный результат теста у ребенка не станет основанием для признания его заболевшим или для введения карантина в классе, где он обучается.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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