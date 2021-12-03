Песков рассказал об отсутствии усиления мер безопасности Путина из-за нового штамма COVID-19

Решения об усилении мер безопасности президента РФ Владимира Путина из-за распространение «Омикрон»-штамма коронавируса пока нет. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отмечается, что Путин 24 ноября иммунизировался назальной вакциной от COVID-19. Помимо этого, президент вновь призвал граждан прививаться от коронавируса, а также своевременно проходить ревакцинацию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 2 декабря сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Попова уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто и там нет организованных туристов. Риски, связанные с новым штаммом, по ее словам, оцениваются как очень высокие.

1 декабря Песков отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «Омикрон». Он добавил, что правительство страны уже готовит перечень мер по противодействию распространения этого варианта инфекции.

В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что целый ряд стран уже закрыл въезд на свои территории, ввели более строгие санитарно-эпидемиологические требования и различные ограничения из-за распространения «Омикрона».

О распространении нового штамма COVID-19, обозначаемого кодом В.1.1.529, а впоследствии получившего название «Омикрон», сообщили 24 ноября британские ученые. По данным издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. Изначально случаи были зафиксированы в странах Южной Африки и Гонконге. Однако затем появились сообщения о случаях выявления «Омикрона» в Израиле, Бельгии и США.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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