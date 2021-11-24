Путин вакцинировался от коронавируса назальной вакциной

Президент России Владимир Путин вакцинировался назальной вакциной от COVID-19. Об этом он сообщил 24 ноября на совещании с членами правительства.

«Ровно через шесть месяцев [после вакцинации] у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад. Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с [замглавы центра им. Гамалеи по научной работе] Денисом Юрьевичем [Логуновым], он же сам, кстати говоря, мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно этот порошок назальной формы», — заявил Путин.

По словам главы государства, «это — просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он (Логунов — Ред.) набрал порошок, попросил вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны».

Президент отметил, что никаких ощущений при этом не испытал и уже с утра, после укола и назальной вакцины, занимался спортом.

21 ноября Путин заявил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт» и вызвался добровольцем в эксперимент по применению назальной вакцины от коронавируса от Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

На следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин нормально себя чувствует и продолжает работать после ревакцинации.

В тот же день вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что интраназальная вакцина от коронавируса практически не отличается от внутримышечной. Как считает врач, испытание препарата президентом прорекламирует его и повысит доверие россиян.

Президент РФ прошел вакцинацию весной. Первым компонентом вакцины он привился 23 марта, а 14 апреля ему ввели второй компонент препарата.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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