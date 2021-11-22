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В Кремле рассказали о самочувствии Путина после ревакцинации

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Президент России Владимир Путин нормально себя чувствует и продолжает работать после ревакцинации. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он также отметил, что глава государства заявил о готовности сделать назальную вакцину. Это произойдет, когда решат врачи.

«Пока только он изъявил готовность [испытать назальную вакцину], об этом вчера в беседе говорил. Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакциной, поэтому, конечно, не мог сделать назальную», — сказал Песков.

Днем ранее Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».

21 ноября Путин вызвался добровольцем в эксперимент по применению назальной вакцины от коронавируса от Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В тот же день вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что интраназальная вакцина от коронавируса, в испытаниях которой планирует принять участие Владимир Путин, практически не отличается от внутримышечной. Как считает врач, испытание интраназальной вакцины президентом прорекламирует ее и повысит доверие россиян.

13 октября глава государства заявил, что мог заболеть COVID-19, однако этого не произошло благодаря вакцинации. Он объяснил, что защиту организма ему обеспечила российская вакцина «Спутник V».

Президент РФ прошел вакцинацию весной. Первым компонентом вакцины он привился 23 марта, а 14 апреля ему ввели второй компонент препарата.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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