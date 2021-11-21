Путин сообщил о своей ревакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым сообщил, что ревакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник Лайт».

«Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт», это уже называется ревакцинация», — сказал Путин в воскресенье, 21 ноября.

Глава государства заверил, что нормально себя чувствует спустя два часа после ревакцинации. Он также попросил Логунова рассказать гражданам России об аргументах в пользу вакцинации и ревакцинации.

Ранее, 13 октября, Путин заявил, что мог заболеть COVID-19, однако этого не произошло благодаря вакцинации. Он пояснил, что защиту организма ему обеспечила российская вакцина «Спутник V».

Президент России прошел вакцинацию весной. Первым компонентом вакцины президент привился 23 марта, а 14 апреля ему ввели второй компонент препарата.

Глава государства также подчеркивал, что вакцина «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19. Он напомнил, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса.

Вакцина «Спутник Лайт» в отличие от «Спутника V» однокомпонентная. Вакцина рекомендована тем, кто вакцинировался или переболел коронавирусом полгода назад. Пройти ревакцинацию можно также «Спутником V».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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