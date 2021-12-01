В МГУ оценили открытие нейтрализующего все штаммы COVID-19 антитела

Обнаруженное молекулярными биологами из Китая антитело 35B5 действует против всех существующих штаммов коронавируса, однако сам COVID-19 постоянно эволюционирует. Такое мнение в среду, 1 декабря, в беседе с «Известиями» выразил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В Ломоносова Роман Зиновкин.

Таким образом, он прокомментировал исследование, опубликованное молекулярными биологами из Китая. В статье говорится, что в образце крови одного из переболевших жителей страны ученые обнаружили антитело 35B5, способное соединяться с самым стабильным регионом в структуре S-белка коронавируса и нейтрализовать все его штаммы, в том числе «Омикрон».

«Было бы действительно удобно, если бы у врачей появился «волшебный укол», который лечит от ковида. Однако стоит учесть, что лекарства на основе моноклональных антител довольно дорогие, и применяют их для обеспеченных пациентов, в крайне тяжелых случаях. В статье сообщается, что обнаруженное антитело действует против всех действующих штаммов, но вирус постоянно эволюционирует. Поэтому рано или поздно появится вариант, который не будет распознаваться антителом. Но, возможно, это произойдет не так скоро благодаря редкому использованию такого лекарства», — разъяснил Зиновкин.

По словам ученого, теория о новом антителе является так называемым биоинформатическим предсказанием. Обычно такие предсказания довольно точные, подчеркнул Зиновкин.

Днем ранее стало известно, что вакцину «Спутник V» адаптируют под «Омикрон»-штамм коронавируса. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, то же самое было сделано и для предыдущих вариантов COVID-19. Он отметил, что сокращать срок ревакцинации для «Спутника V» из-за нового штамма не придется. Препарат дает больший спектр антител, чем другие вакцины, а антиген вряд ли резко изменится, объяснил он.

Тогда же китайские эксперты назвали три особенности штамма «Омикрон». Первая особенность заключается в большом количестве мутаций, в результате которых он сформировался. Еще одна состоит в том, что распространяется быстрее остальных и может быстро стать доминирующим в популяциях, куда попадает. Существенным отличием «Омикрона» также может стать его способность преодолевать иммунитет к COVID-19, сформированный в организме человека.

27 ноября глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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