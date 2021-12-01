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Китайские биологи нашли нейтрализующее все штаммы COVID-19 антитело

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Молекулярные биологи из Китая открыли антитело 35B5, способное соединяться с самым стабильным регионом в структуре S-белка коронавируса и нейтрализовать все его штаммы, в том числе «Омикрон». Об этом говорится в статье, опубликованной 30 ноября в электронной библиотеке bioRxiv.

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«Полученные нами снимки показали, что молекула 35B5 связывается с той частью S-белка коронавируса, которая фактически не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2. Это позволяет использовать данный регион не только для создания антител, но и разработки универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса», — написали ученые.

Отмечается, что китайские медики под руководством профессора Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу Дена Кая обнаружили уникальное антитело в образце крови одного из переболевших жителей страны.

1 декабря профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета Константин Крутовский отметил, что у «Омикрона» есть три новые мутации, расположенные в узловом месте — фуриновом сайте, который нужен для того, чтобы обеспечить вирусу легкий вход в клетку. По его словам, это небывалое количество изменений в самом узловом месте коронавируса, чем «Омикрон» принципиально отличается от других вариантов SARS-CoV-2.

Днем ранее сообщалось, что вакцину «Спутник V» адаптируют под «Омикрон»-штамм коронавируса. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, то же самое было сделано и для предыдущих вариантов COVID-19. Он отметил, что сокращать срок ревакцинации для «Спутника V» из-за нового штамма не придется. Препарат дает больший спектр антител, чем другие вакцины, а антиген вряд ли резко изменится, объяснил он.

Тогда же китайские эксперты назвали три особенности штамма «Омикрон». Первая особенность заключается в большом количестве мутаций, в результате которых он сформировался. Еще одна состоит в том, что распространяется быстрее остальных и может быстро стать доминирующим в популяциях, куда попадает. Существенным отличием «Омикрона» также может стать его способность преодолевать иммунитет к COVID-19, сформированный в организме человека.

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