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Специалист рассказал об отличиях «Омикрона» от других штаммов коронавируса

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У «Омикрона» есть три новые мутации, расположенные в узловом месте — фуриновом сайте, который нужен для того, чтобы обеспечить вирусу легкий вход в клетку. Это небывалое количество изменений в самом узловом месте коронавируса. Этим штамм «Омикрон» принципиально отличается от других вариантов SARS-CoV-2.

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«Чтобы войти в клетку, вирус прикрепляется к ней своим шипом — бросает якорь. Но что делать дальше? Для того чтобы войти, нужно опять освободиться и отыскать дверь. Но вирус придумал, как войти проще. Он подставляет человеческому белку, вернее специальному ферменту-протеазе, свою «отмычку». И сам человеческий фермент отрезает прикрепленную часть шипа химическим способом — снимает с якоря вирус, давая таким образом ему возможность проникнуть внутрь. Фуриновый сайт — это именно то, что вирус подставляет, «отмычка». Так вот, в этом фуриновом сайте появились три новые мутации. Это очень сильное изменение, которое не встречалось в предыдущих вариантах SARS-CoV-2», — пояснил профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Гёттингенского университета Константин Крутовский.

По его словам, сейчас без специальных исследований ученые не могут сказать на 100%, что измененный фуриновый сайт дает «Омикрону» возможность быстрее и легче входить в клетку. Но с большой долей вероятности можно утверждать, что это так.

«Представить себе, чтобы после отбора миллионов и миллиардов вирионов выжили вирусы с фуриновыми сайтами, которые хуже, чем предыдущие, проникают внутрь клетки, очень трудно. Значит, очень высока вероятность, что эти мутации улучшили вход «Омикрона», — считает профессор.

Впрочем, даже если новый штамм лучше распространяется, он необязательно вызывает более тяжелый COVID-19. Для того чтобы сделать точные выводы, нужно дождаться результатов лабораторных исследований, которые уже начаты и будут закончены в конце года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вход конем: почему «Омикрон» проникает в клетку лучше других штаммов

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