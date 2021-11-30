ОАЭ одобрили «Спутник Лайт» в качестве бустера для любой вакцины от COVID-19

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) одобрили российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустера для любой вакцины от COVID-19. Об этом 30 ноября говорится в Telegram-канале вакцины «Спутник V».

Как отметили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), препарат одобрил минздрав ОАЭ. Вакцина станет универсальным бустером для всех вакцин в стране.

«Спутник Лайт» как бустер <...> может применяться по истечении 6 месяцев после получения второго компонента любой из вакцин, которые используются в программе иммунизации», — говорится в сообщении.

Ранее в ноябре управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Филиппин одобрило использование «Спутник Лайт» в качестве бустера для всех используемых в стране прививок от коронавируса.

В начале ноября глава итальянского минздрава Роберто Сперанца рассказал, что ранее вакцинированные от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам, смогут получить в Италии бустерную дозу мРНК-вакцины и после этого электронный COVID-сертификат (так называемый green pass).

2 ноября источник ТАСС в правительстве Италии сообщил, что рассмотрение вопроса о выдаче сертификатов вакцинации привитым «Спутником V» в стране находится на завершающей стадии.

В январе 2021 года власти ОАЭ одобрили двухкомпонентную вакцину «Спутник V». Препараты «Спутник Лайт» и «Спутник V» зарегистрированы в стране в рамках ускоренной процедуры.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.