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Филиппины одобрили «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Филиппин одобрило использование российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве бустера для всех используемых в стране прививок от коронавируса. Об этом 16 ноября сообщил глава ведомства Эрик Доминго.

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«Однокомпонентный «Спутник Лайт» может быть использован в качестве бустера или дополнительной дозы независимо от бренда первых двух доз», — цитирует его слова телеканал CNN Philippines.

Кроме того, управлением одобрено применение трех других используемых в стране вакцин от коронавируса производства Pfizer, AstraZeneca и Sinovac, однако только в качестве бустеров к препаратам того же типа.

Ранее, 14 ноября, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что ревакцинироваться «Спутником Лайт» следует раз в полгода, особенно в условиях распространения штамма «Дельта». Ученый подчеркнул, что вопрос ревакцинации «очень критичен» на сегодняшний день.

До этого, 3 ноября, журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт». Исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших COVID-19), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.

На Филиппинах вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована 23 августа.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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