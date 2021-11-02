В Италии почти решили вопрос с выдачей сертификатов привитым «Спутником V»

Рассмотрение вопроса о выдаче сертификатов вакцинации привитым «Спутником V» находится на завершающей стадии в Италии. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал ТАСС источник в правительственном дворце Киджи.

«Рассмотрение этого вопроса находится на завершающей стадии. Оценивается возможность признания «Спутника V» с точки зрения выдачи «грин-пасса» после [дополнительной] дозы вакцины на основе мРНК», — рассказал журналистам собеседник агентства.

Источник отметил, что в настоящее время досье находится на рассмотрении национального регулятора — Итальянского агентства по лекарствам (AIFA).

Ранее в этот день постоянный представитель РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что Россия и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ближайшее время смогут выйти на общее понимание взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, если будет достигнут ряд договоренностей.

Чижов отметил, что существует определенная заинтересованность в ускорении процесса признания сертификатов, так как это будет способствовать увеличению туристических потоков.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса продвигаются позитивно, Москва рассчитывает достичь договоренностей в обозримой перспективе.

21 октября Песков сообщил, что Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работают сейчас над регистрацией отечественной вакцины «Спутник V» в ЕС. В данный момент в Европе заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.

13 октября помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что сроки рассмотрения заявки на регистрацию российской вакцины «Спутник V» зависят от юридических процедур, связанных с препаратом.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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