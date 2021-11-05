Прямой эфир
Мир
Глава МИД Австрии поддержал запуск «Северного потока – 2»
Общество
В Петербурге не будут продлевать режим нерабочих дней
Общество
Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в 10 регионах
Общество
Полную вакцинацию от коронавируса в Москве прошло 5,4 млн человек
Общество
В Ленобласти не будут продлевать режим нерабочих дней
Общество
В России продлили розыгрыш призов для вакцинированных от коронавируса
Происшествия
Уголовное дело возбудили после нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве
Мир
В ВОЗ выразили беспокойство из-за темпов распространения COVID-19 в Европе
Мир
Группа ABBA выпустила новый альбом впервые за 40 лет
Общество
Власти Крыма приняли решение не продлевать нерабочие дни в республике
Сюжет:

В Италии привитым «Спутником V» дадут COVID-сертификат после бустерной дозы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граждане, ранее вакцинированные от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут получить в Италии бустерную дозу мРНК-вакцины и после этого электронный COVID-сертификат (так называемый green pass). Об этом 4 ноября заявил в Риме глава итальянского минздрава Роберто Сперанца.

Привит, проходи: какие преференции готовят для вакцинированных россиян
И как в правительстве оценили первый эффект от введения нерабочих дней

По его словам, для получения бустера с момента вакцинации не должно пройти более полугода. Соответствующий циркуляр издал минздрав Италии, отмечает агентство Ansa. Гражданам может быть введена бустерная доза Pfizer или Moderna.

3 ноября в Италии допустили возможность ревакцинации граждан, которые были привиты «Спутник V», китайским Sinovac и другими вакцинами, которые не были признаны местным фармрегулятором.

2 ноября источник ТАСС в правительстве Италии сообщил, что рассмотрение вопроса о выдаче сертификатов вакцинации привитым «Спутником V» в стране находится на завершающей стадии.

В этот же день постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия и Европейское агентство по лекарственным средствам в ближайшее время смогут выйти на общее понимание взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, если будет достигнут ряд договоренностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от инфекции продвигаются позитивно, Москва рассчитывает достичь договоренностей в обозримой перспективе.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021