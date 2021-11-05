В Италии привитым «Спутником V» дадут COVID-сертификат после бустерной дозы

Граждане, ранее вакцинированные от коронавируса препаратами, до сих пор не признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), смогут получить в Италии бустерную дозу мРНК-вакцины и после этого электронный COVID-сертификат (так называемый green pass). Об этом 4 ноября заявил в Риме глава итальянского минздрава Роберто Сперанца.

По его словам, для получения бустера с момента вакцинации не должно пройти более полугода. Соответствующий циркуляр издал минздрав Италии, отмечает агентство Ansa. Гражданам может быть введена бустерная доза Pfizer или Moderna.

3 ноября в Италии допустили возможность ревакцинации граждан, которые были привиты «Спутник V», китайским Sinovac и другими вакцинами, которые не были признаны местным фармрегулятором.

2 ноября источник ТАСС в правительстве Италии сообщил, что рассмотрение вопроса о выдаче сертификатов вакцинации привитым «Спутником V» в стране находится на завершающей стадии.

В этот же день постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия и Европейское агентство по лекарственным средствам в ближайшее время смогут выйти на общее понимание взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса, если будет достигнут ряд договоренностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от инфекции продвигаются позитивно, Москва рассчитывает достичь договоренностей в обозримой перспективе.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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