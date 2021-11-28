Выплаты получили 60 пострадавших и семьи 27 погибших на «Листвяжной»

Выплаты из бюджета Кемеровской области получили 60 пострадавших и семьи 27 погибших при ЧП в шахте «Листвяжной». Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщил журналистам глава Кузбасса Сергей Цивилев.

«Идет выплата из областного бюджета, [бюджета] района. 60 пострадавших получили средства и 27 семей <...> погибших», — сказал Цивилев.

27 ноября власти Кемеровской области начали выплаты семьям погибших и пострадавших в результате ЧП. Как сообщалось 26 ноября, родственники погибших получат по 250 тыс. рублей от Кемеровской области и муниципалитетов. Пострадавшим при аварии также окажут материальную помощь.

Кроме того, холдинг «СДС», владелец шахты, выплатит семьям погибших по 1 млн рублей и обеспечит их квартирами. По 500 тыс. рублей пообещали выплатить пострадавшим.

Отмечается, что все потерпевшие обеспечены необходимой медицинской и психологической помощью.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. 27 ноября на поверхность были подняты тела пятерых погибших шахтеров.

Также 28 ноября стало известно, что число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 76, 64 из них находятся в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали. Арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.