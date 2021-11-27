В Германии сообщили о выявлении нового штамма COVID-19 «Омикрон»

Новый штамм COVID-19, получивший название «Омикрон», с высокой долей вероятности обнаружен у жителя Германии, который вернулся из Южно-Африканской Республики (ЮАР). Об этом в субботу, 27 ноября, заявил министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе.

«Несколько мутаций, характерных для «Омикрона», были обнаружены прошлой ночью у вернувшегося из Южной Африки гражданина. Пациент изолирован дома», — написал он в Twitter.

При этом министр подчеркнул, что окончательные результаты анализов еще не получены.

Также стало известно, что «Омикрон» выявлен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого, новый вариант коронавируса выявлен в Бельгии.

Ранее в этот день глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность в связи с распространением нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса по степени опасности может быть сопоставим с Эболой.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.

При этом в России новый штамм не выявлен, подчеркнул в беседе с «Известиями» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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