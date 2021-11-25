Клеточный иммунитет после вакцинации «Спутником M» сформировался у 93,2%

Клеточный иммунитет после вакцинации от COVID-19 «Спутник M» («Гам-ковид-вак М») для подростков сформировался у 93,2% добровольцев. Об этом 25 ноября говорится в инструкции к вакцине.

«Иммунизация препаратом «Гам-ковид-вак-М» формирует антиген — специфический клеточный противоинфекционный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев», — следует из инструкции.

Помимо прочего указано, что при исследовании гуморального иммунного ответа сыворотки были проанализированы на наличие антител на 42-й день вакцинации. По итогам уровень сероконверсии составил 100%. При этом уточняется, что защитный титр антител и продолжительность защиты пока не известны.

Противопоказаниями к применению препарата служат тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные, неинфекционные болезни. Вакцинацию также нужно проводить с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, а также эндокринной системы.

При нетяжелых ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят при нормализации температуры.

При тяжелых аллергических реакциях в анамнезе, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний вакцинироваться можно через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии.

Вакцина «Спутник M» была зарегистрирована ранее, 24 ноября. Как сообщили в Минздраве РФ, препарат показал высокую безопасность и эффективность. В министерстве также рассказали, что иммунизация достигается путем ввода двух компонентов вакцины с интервалом 21 день.

Согласно данным госреестра лекарственных средств Минздрава, регистрационное удостоверение вакцины «Спутник М» действует пять лет — до 24 ноября 2026 года.

Ранее, 22 ноября, директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у подростков, прошедших вакцинацию от коронавируса, наблюдалась только повышенная температура, а антитела у них вырабатываются лучше, чем у взрослых. Он добавил, что вакцина для детей — это, по сути, тот же «Спутник V», только разведенный в пять раз.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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