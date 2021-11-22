В ЕС оценили шансы на нормализацию отношений Белоруссии и Запада

Страны Запада не пойдут на нормализацию отношений с Белоруссией. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил глава представительства Евросоюза (ЕС) в Белоруссии Дирк Шубель на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона.

Шубель считает, что в Белоруссии происходит «интернационализация внутреннего конфликта».

«Я думаю, это делает невозможным то, что кто-либо в Европе <...> на каком-то этапе вернется к нормальным отношениям [с Минском] и что мы сможем развернуться [для налаживания отношений], как мы это видели в 2010–2011 годах», — сказал Шубель.

Также Шубель отметил, что на нормализацию отношений не настроены и США. При этом сам дипломат свою работу выполняет из Брюсселя, так как власти Белоруссии рекомендовали ему покинуть Минск.

Ранее в этот день министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что новые санкции ЕС против Белоруссии вступят в силу в конце ноября.

15 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИДов стран ЕС согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Президент сказал, что Минск может закрыть транзит через Белоруссию, при этом через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта российская граница.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.