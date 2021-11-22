Миротворцы РФ заняли 27 наблюдательных постов в Нагорном Карабахе

Миротворцы РФ круглосуточно мониторят обстановку и контролируют соблюдение режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в понедельник, 22 ноября.

«Военнослужащими наблюдательного поста круглосуточно ведется контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне своей ответственности. Российские миротворцы обеспечивают безопасное прохождение транзитного автотранспорта через контрольно-пропускные пункты постов. В целях предотвращения возможных провокаций осмотру подлежат все автотранспортные средства, а при необходимости проводится их досмотр», — рассказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Лычкин.

Все наблюдательные посты оборудованы современными уличными купольными камерами видеонаблюдения, светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного электропитания, а миротворческий контингент экипирован в костюмы «Ратник».

В зоне ответственности миротворцев РФ для координации усилий поддерживается непрерывное взаимодействие с генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Ситуация на границе обострилась 14 ноября. Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в попытке наступления, после чего завязалась перестрелка. В результате боевых действий Армения потеряла связь с 24 военнослужащими, еще один погиб, 13 взяты в плен.

Огонь был прекращен после переговоров главы Минобороны России Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым 16 ноября. Военное ведомство Армении подтвердило стабилизацию ситуации на границе.

19 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов вокруг Нагорного Карабаха.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.