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Лидеры Азербайджана и Армении договорились установить прямую линию связи

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны для предотвращения инцидентов вокруг Нагорного Карабаха. Об этом стало известно в пятницу, 19 ноября.

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«В ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, что послужит механизмом предотвращения инцидентов», — говорится в заявлении на сайте Евросовета по итогам телефонных переговоров главы Евросовета Шарля Мишеля с лидерами двух стран.

Также Мишель предложил двум лидерам встретиться 15 декабря в Брюсселе на полях саммита ЕС-Восточное партнерство, чтобы обсудить региональную ситуацию и пути преодоления напряженности. Алиев и Пашинян согласились.

Ситуация на границе обострилась 14 ноября, когда Вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления, после чего завязалась перестрелка. В результате боевых действий Армения потеряла связь с 24 военнослужащими, еще один погиб, 13 взяты в плен.

Огонь был прекращен после переговоров главы Минобороны России Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым 16 ноября. Военное ведомство Армении подтвердило стабилизацию ситуации на границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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