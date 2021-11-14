В Армении заявили о попытке наступления ВС Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией, после чего завязалась перестрелка. Об этом 14 ноября сообщается в заявлении пресс-службы минобороны Армении.

«14 ноября около 13:00 (12:00 мск) подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военные предотвратили попытки противника расположиться в этом районе. Ситуация по-прежнему остается накаленной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ведутся переговоры для разрешения ситуации при посредничестве РФ. С армянской стороны жертв нет.

10 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан разместят пограничные пункты на ведущей в Иран трассе. Позже сообщалось, что неизвестный мужчина бросил гранату в азербайджанский блокпост в окрестностях города Шуша в Карабахе.

Ранее, 7 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе и отметил их роль в обеспечении безопасности в регионе. При этом он отметил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается не полностью.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что Армении и Азербайджану удалось подняться над конъюнктурой и решить кризис в Карабахе, однако нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе.

По словам Путина, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян, несмотря на все сложности, проявили политическую мудрость, когда приняли решение остановить кровопролитие в Карабахе.

В ноябре 2020 года Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Отношения двух стран остаются напряженными с момента объявления Нагорным Карабахом о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом. В течение этого времени происходило обострение ситуации.