Прямой эфир
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде
Мир
У границ Белоруссии с 1 ноября зафиксировано 25 полетов разведавиации
Мир
Блинкен анонсировал виртуальную встречу Байдена и Си Цзиньпина
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6
Мир
Пушков усомнился в способности Киева «наказать» Минск за его позицию по Крыму
Мир
Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко в ситуации с мигрантами
Мир
В Кремле оценили возможность продолжения разговора Путина и Меркель
Экономика
Стоимость биткоина установила новый рекорд
Интернет
Суд в России утвердил взыскание с Twitter, Facebook и WhatsApp 36 млн рублей
Экономика
Путин поручил принять меры по стабилизации ситуации на рынке химудобрений

Армения и Азербайджан разместят пограничные пункты на ведущей в Иран трассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Азербайджан разместит пункты пограничного и таможенного контроля на перешедшем под контроль Баку участке межгосударственной автотрассы из Армении в Иран. Об этом 10 ноября сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

Горный узел: почему важно найти компромиссы в Закавказье
Что происходит в Нагорном Карабахе после окончания конфликта

«Сегодня азербайджанская сторона проинформировала, что с 0:00 11 ноября на данном участке автотрассы Горис–Капан (Сюникская область на юге Армении. — Ред.) будет осуществлять функции пограничного и таможенного контроля, будут установлены таможенные пункты», — сказал Григорян.

В ответ на это армянская сторона также предпримет соответствующие шаги и установит на данном участке свои контрольные пункты.

Григорян добавил, что альтернативная объездная дорога, связывающая города Горис и Капан и идущая в Иран, уже готова для эксплуатации.

Ранее, 7 октября, руководитель пресс-службы азербайджанского МИДа Лейла Абдуллаева рассказала, что Азербайджан считает полезным обсуждать нормализацию отношений с Арменией. По ее словам, есть вероятность, что состоится встреча министров иностранных дел двух государств.

За день до этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о частичном открытии коммуникации Баку с Ереваном. Глава государства заверил, что Азербайджан хочет наладить отношения с Арменией и начать переговоры по мирному соглашению.

Отношения двух стран остаются напряженными с момента объявления Нагорным Карабахом о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом. В течение этого времени происходило обострение ситуации.

21 октября 2021-го президент России Владимир Путин заявил, что Армении и Азербайджану удалось подняться над конъюнктурой и решить кризис в Карабахе. Однако, по его словам, нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе. Кроме того, российский лидер отметил, что решение вопроса о границе между Арменией и Азербайджаном требует взаимных компромиссов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021