Армения и Азербайджан разместят пограничные пункты на ведущей в Иран трассе

Азербайджан разместит пункты пограничного и таможенного контроля на перешедшем под контроль Баку участке межгосударственной автотрассы из Армении в Иран. Об этом 10 ноября сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

«Сегодня азербайджанская сторона проинформировала, что с 0:00 11 ноября на данном участке автотрассы Горис–Капан (Сюникская область на юге Армении. — Ред.) будет осуществлять функции пограничного и таможенного контроля, будут установлены таможенные пункты», — сказал Григорян.

В ответ на это армянская сторона также предпримет соответствующие шаги и установит на данном участке свои контрольные пункты.

Григорян добавил, что альтернативная объездная дорога, связывающая города Горис и Капан и идущая в Иран, уже готова для эксплуатации.

Ранее, 7 октября, руководитель пресс-службы азербайджанского МИДа Лейла Абдуллаева рассказала, что Азербайджан считает полезным обсуждать нормализацию отношений с Арменией. По ее словам, есть вероятность, что состоится встреча министров иностранных дел двух государств.

За день до этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о частичном открытии коммуникации Баку с Ереваном. Глава государства заверил, что Азербайджан хочет наладить отношения с Арменией и начать переговоры по мирному соглашению.

Отношения двух стран остаются напряженными с момента объявления Нагорным Карабахом о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом. В течение этого времени происходило обострение ситуации.

21 октября 2021-го президент России Владимир Путин заявил, что Армении и Азербайджану удалось подняться над конъюнктурой и решить кризис в Карабахе. Однако, по его словам, нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе. Кроме того, российский лидер отметил, что решение вопроса о границе между Арменией и Азербайджаном требует взаимных компромиссов.