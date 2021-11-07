Пашинян высоко оценил действия миротворцев РФ в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 ноября высоко оценил действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе и отметил их роль в обеспечении безопасности в регионе.

«Мы высоко оцениваем их (миротворцев. — Ред.) деятельность. Они играют ключевую роль в обеспечении безопасности, и это надо зафиксировать», — отметил Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

Также Пашинян отметил, что война была прекращена после подписания трехстороннего заявления главами России, Азербайджана и премьер-министром Армении.

«Можем зафиксировать, что война была прекращена после подписания этого заявления. Высоко оцениваю в этом смысле роль России и усилия президента России», — добавил премьер-министр Армении.

При этом Пашинян отметил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается не полностью.

«С сожалением должен отметить, что режим прекращения огня, в том числе в Нагорном Карабахе, соблюдается не полностью. Это констатировали также миротворцы, и я надеюсь, что будет проведено должное расследование этих случаев и будут приняты необходимые меры», — добавил Пашинян.

Ранее, 5 ноября, в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что миротворцы России вместе с благотворителями осуществили размещение детского сада для нуждающихся семей с детьми на 40 мест в двух селах Мардакертского района Нагорного Карабаха: Срхавенд и Кичан.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что Армении и Азербайджану удалось подняться над конъюнктурой и решить кризис в Карабахе, однако нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе.

По словам Путина, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян, несмотря на все сложности, проявили политическую мудрость, когда приняли решение остановить кровопролитие в Карабахе. Кроме того, российский лидер отметил, что решение вопроса о границе между Арменией и Азербайджаном требует взаимных компромиссов. Он также подчеркнул, что Россия может сыграть ключевую роль в решении проблемы границы.

Ранее, 15 октября, президент РФ заявил, что российские миротворцы являются гарантом достигнутого режима перемирия в Нагорном Карабахе. По его словам, конфликт Армении и Азербайджана удалось погасить в том числе благодаря России.

В ноябре 2020 года Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Отношения двух стран остаются напряженными с момента объявления Нагорным Карабахом о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом.