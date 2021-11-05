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Миротворцы России помогли открыть детский сад в Нагорном Карабахе

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Миротворцы России вместе с благотворителями осуществили размещение детского сада для нуждающихся семей с детьми на 40 мест в двух селах Мардакертского района Нагорного Карабаха: Срхавенд и Кичан. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе российского Министерства обороны.

Кроме того, в детском саду появятся новые рабочие места для местных жителей. Персонал учреждения будет приниматься на конкурсной основе.

«Вчера в приемную миротворческого контингента поступило обращение от администрации населенного пункта Кичан о создании для двух поселков детского сада. Совместно с координационным советом, куда входит ассоциация благотворительных организаций «Мерси», миротворческие силы, главы местных администраций населенных пунктов прибыли в населенный пункт, где администрацией нам было предоставлено помещение, планируемое для строительства этого детского сада. В этом детском садике планируется создание условий для воспитания двух групп, одна старшая группа куда будут включены дети пяти лет, а также младшая группа, где будут дети четырех лет. После осмотра здания было принято решение о создании восьми помещений для полного обслуживания этих групп», — сообщил представитель центра гуманитарного реагирования Руслан Иванов.

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Дополнительно отмечается, что по окончанию осмотра детского сада российскими миротворцами и благотворителями было принято решение разместить дошкольное образовательное учреждение.

«К нам сегодня прибыли миротворцы с благотворительной программой. Здесь у нас было здание сельской администрации, но нет сейчас и коммунальных условий, здание находится в худшем состоянии. Они нам предлагали строить здесь детский сад, по той причине, что у нас в деревне никогда не было детского сада. От 45 до 50 учеников дошкольного возраста здесь. Мы очень рады что создаются новые условия для детей и открываются рабочие места. Главное — дети смогут здесь получить первичные знания, навыки, умения чтобы учится дальше в школе. Мы благодарим всех за эту программу, тех, которые содействуют, помогают, создают условия для детей, для села и дальнейшего проживания», — поделился директор средней школы села Кичан Зорайр Абрамян.

Ранее, 2 ноября, российские миротворцы обеспечили безопасное посещение более 50 паломникам монастыря Амарас в Нагорном Карабахе. Так, для успешного выполнения миссии военные применили современные бронетранспортеры БТР-82А.

22 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул ключевую роль России в обеспечении мира и стабильности в Нагорном Карабахе. В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

В ноябре 2020 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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