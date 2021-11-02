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Миротворцы РФ сопроводили более 50 паломников в монастырь Амарас в Карабахе

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Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное посещение воскресной службы в монастыре Амарас Армянской Апостольской церкви, расположенной в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Российские военные обезопасили мероприятие более 50 паломникам из города Степанакерт, о чем во вторник, 2 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«Святыня находится вблизи линии разграничения сторон, поэтому в целях обеспечения безопасности необходимо присутствие военнослужащих миротворческого контингента. Паломники из Армении и отдаленных районов Нагорного Карабаха регулярно приезжают на службу сюда. Кроме этого, для сохранения исторической и культурной ценности в регионе, российские военнослужащие постоянно проводят патрулирование прилегающей территории монастырского комплекса», — отметил представитель российских миротворцев Сергей Калинин.

Для безопасности верующих российские военные использовали при их сопровождении современные бронетранспортеры БТР-82А.

Отмечается, что российские миротворцы обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить данную святыню на регулярной основе.

Ранее, 25 октября, военные российского миротворческого контингента и благотворители в преддверии холодов доставили садам и школам Нагорного Карабаха 1,25 т гуманитарной помощи.

21 октября, президент России Владимир Путин заявил, что Армении и Азербайджану удалось решить кризис в Карабахе, но нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе. По его словам, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на все сложности, проявили политическую мудрость, когда приняли решение остановить кровопролитие в Карабахе. Глава государства также подчеркнул, что Россия сделала всё возможное, чтобы прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе.

В ноябре 2020 года Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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