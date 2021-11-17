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Минобороны Армении подтвердило гибель военного в боях с Азербайджаном

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В результате боевых действий с Азербайджаном Армения потеряла связь с 24 военнослужащими, один погиб, 13 взяты в плен. Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в армянском министерстве обороны в Twitter.

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«С армянской стороны есть один погибший, 13 плененных военнослужащих. Связь с 24 военнослужащими пропала во время боевых действий, их судьба на данный момент неизвестна. Ведутся интенсивные работы по поиску военнослужащих», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что под контроль вооруженных сил Азербайджана перешли две армянские боевые позиции.

16 ноября Армения обратилась к России с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. Посол Армении в Москве Вардан Тоганян уточнил, что стороны в настоящее время проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

При этом Азербайджан также подтверждает напряженность на границе с Арменией, однако заверяет, что провокации велись именно с армянской стороны. Кроме того, МИД Азербайджана обвинил Армению в целенаправленной эскалации напряженности на границе.

В результате огонь между армянскими и азербайджанскими силами был прекращен после переговоров главы Министерства обороны России Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. Сейчас ситуация на границе стабилизировалась.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал Азербайджан и Армению немедленно снизить напряженность для избежания дальнейшей эскалации. Он добавил, стороны должны вести конструктивный диалог для решения всех имеющихся вопросов, включая демаркацию границы

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