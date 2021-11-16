МИД Азербайджана обвинил Ереван в незаинтересованности в обеспечении мира

МИД Азербайджана обвинил Армению в целенаправленной эскалации напряженности на границе. Об этом 16 ноября сообщается на сайте ведомства.

«Незаконный визит бывшего министра обороны Армении на территорию Азербайджана, находящуюся под контролем российских миротворцев, и проведение там совещаний военного назначения, концентрация около 60 военнослужащих ВС Армении на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в Лачинском районе, а также интенсивный обстрел армянскими военными позиций ВС Азербайджана в Кельбаджарском и Лачинском районах показывают, что армянская сторона целенаправленно нагнетает ситуацию», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что «Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также делимитации границ с Азербайджаном».

Ранее в этот же день на границе двух государств развернулись бои. Глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян сообщил о 15 погибших армянских военных. Также Минобороны Армении заявило о 12 плененных азербайджанской стороной военнослужащих.

Позже минобороны Армении показало видеокадры уничтожения азербайджанской военной техники на границе.

Ранее сообщалось, что Россия и Армения проводят консультации по дипломатическим и военным каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Тогда же Ереван обвинил Баку в нападении и в связи с этим обратился к Москве с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны.

В свою очередь, Азербайджан также подтверждает напряженность на границе с Арменией, однако заверяет, что провокации велись с армянской стороны. Отмечается, что в ответ были уничтожены противотанковые средства и минометы противоположной стороны.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны. 14 ноября стало известно, что вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией, после чего завязалась перестрелка.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Карабаха с 1988 года. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности села Гараханбейли и Йухары Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.