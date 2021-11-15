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Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 ноября обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны. Об этом сообщает News.am.

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«Со вчерашнего дня мы в разных форматах провели несколько встреч и обсуждений. Предметом обсуждений стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Армении на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы», — сказал Пашинян.

Он добавил, что было принято решение освободить Аршака Карапетяна от должности министра обороны и назначить на этот пост вице-премьера Сурена Папикяна.

«Это решение было принято в результате анализа произошедших вчера событий. Я сегодня утром пригласил господина Карапетяна и поблагодарил за проделанную им работу на посту министра обороны, сказал, что оцениваю его работу, но из-за сложившейся на данный момент обстановки я принял решение, что должна быть смена министра обороны», — рассказал премьер-министр Армении.

Накануне стало известно, что вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией, после чего завязалась перестрелка.

«14 ноября около 13:00 (12:00 мск) подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военные предотвратили попытки противника расположиться в этом районе. Ситуация по-прежнему остается накаленной», — говорится в сообщении минобороны Армении.

10 ноября сообщалось, что Армения и Азербайджан разместят пограничные пункты на ведущей в Иран трассе. Позже стало известно, что неизвестный мужчина бросил гранату в азербайджанский блокпост в окрестностях города Шуша в Карабахе.

Ранее, 7 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе и отметил их роль в обеспечении безопасности в регионе. При этом он отметил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается не полностью.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что Армении и Азербайджану удалось подняться над конъюнктурой и решить кризис в Карабахе, однако нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе.

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