Ереван обратился к России с призывом защитить территорию Армении

Ереван в связи с нападением Азербайджана обратился к Москве с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в комментарии Общественному телевидению Армении.

«Поскольку со стороны Азербайджана произошло нападение на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к России с призывом защиты территориальной целостности Армении на основе существующего между странами договора от 1997 года и осуществления взаимных обязательств в рамках логики существующего договора», — отметил Григорян.

По его словам, за данным устным обращением последует письменное заявление.

Ереван работает также в направлении активизации инструментария ОДКБ, сказал Григорян. Страна обратилась в ОДКБ еще в мае, но не было приложено достаточных усилий для решения проблемы. Секретарь Совбеза подчеркнул, что Армения примет дополнительные шаги для активизации в рамках ОДКБ инструментария, который позволяет предпринять соответствующие меры по решению проблемы.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны. 14 ноября стало известно, что вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией, после чего завязалась перестрелка.

10 ноября сообщалось, что Армения и Азербайджан разместят пограничные пункты на ведущей в Иран трассе. Позже стало известно, что неизвестный мужчина бросил гранату в азербайджанский блокпост в окрестностях города Шуша в Карабахе.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Арменией 1997 года предусматривает, что стороны будут тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности двух государств.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Карабаха с 1988 года. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гараханбейли и Йухары Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

В ноябре 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.