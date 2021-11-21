Литва оценила решение Китая о понижении дипломатических отношений

Литва сожалеет о решении Китая понизить дипломатические отношения до уровня поверенного в делах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Литвы, распространенном 21 ноября.

Как заверили в ведомстве, Вильнюс придерживается политики «единого Китая», но имеет право расширить сотрудничества с Тайванем. В Литве полагают, что могут учреждать не дипломатические представительства для расширения таких связей. В МИД страны добавили, что также поступают и другие государства.

«Открытие представительства Тайваня в Литве основано на экономических интересах», — объяснили в литовском министерстве.

Ранее в воскресенье власти КНР понизили дипломатические отношения с прибалтийским государством до уровня поверенного в делах. Причиной стало открытие представительства Тайваня в Вильнюсе. Литва стала первой страной, которая разрешила Тайваню открыть офис, в названии которого используется слово не «Тайбэй», а «Тайвань».

16 ноября президент США Джо Байден в ходе онлайн-видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Американский лидер указал на заинтересованность Соединенных Штатов в отсутствии односторонних шагов, которые меняют статус-кво вокруг Тайваня.

5 ноября Китай выразил протест США за вмешательство во внутренние дела Китая на Тайване и преувеличенную критику за «наращивание ядерной мощи». 4 ноября власти Китая сделали Евросоюзу серьезное представление в связи с визитом делегации Европарламента на Тайвань.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживали власти Тайваня.