Китай сделал Евросоюзу представление из-за визита делегации ЕП на Тайвань

Власти Китая сделали Евросоюзу (ЕС) серьезное представление в связи с визитом делегации Европарламента (ЕП) на Тайвань. Об этом сообщил в четверг, 4 ноября, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Делегация Европарламента впервые прибыла на Тайвань с официальным визитом 2 ноября. Экс-премьер Литвы, европарламентарий Андрюс Кубилюс в своем Facebook рассказал, что в состав группы вошли семь депутатов ЕП. По данным издания Politico, целью визита является представление поддержки Тайваню в условиях растущего влияния Китая.

«Мы выражаем резкое недовольство и решительный протест в связи с данным визитом и уже сделали ЕС по этому поводу серьезное представление», — отметил Вэньбинь на брифинге.

Ранее, 27 ноября, глава тайваньской администрации Цай Инвэнь рассказала, что Тайбэй сотрудничает с Вашингтоном в области обороноспособности, на острове работают несколько американских инструкторов. Тайвань рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов в случае конфликта с КНР, добавила она.

Спустя день Вэньбинь заявил, что Китай выступает решительно против контактов Тайваня и США в любой форме. При этом 22 октября президент США Джо Байден заявил о решимости Вашингтона встать на защиту Тайваня в случае нападения КНР согласно обязательствам.

В КНР действия Соединенных Штатов в отношении Тайваня называют опасными и рекомендуют их прекратить. Такое заявление сделал постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь 21 октября.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина.