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Пушков указал на попытки Запада обвинить Россию в газовом кризисе

Пушков: европейцам внушают, что в газовом кризисе в Европе виновата Россия
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Европейцам внушают и будут продолжать внушать, что в газовом кризисе в Европе виновата Россия, несмотря на то, что после приостановки «Северного потока-2» (СП-2) цены на газ возросли на 18%. Об этом заявил в пятницу, 19 ноября, российский сенатор Алексей Пушков.

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И как это отразится на европейском потребителе

«Как только стало известно, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2», цены на газ в Европе подскочили еще на 18 %. При этом запасов газа в европейских газохранилищах перед холодной зимой явно недостаточно. Это к вопросу о том, кто в ответе за кризис», — написал Пушков в Telegram.

Он напомнил, что российская сторона устойчиво поставляет газ в Европу. Тогда как Алжир, по словам Пушкова, напротив, перекрыл газопровод в Испанию через Марокко. Но европейцам внушают и будут внушать, что во всем виновата именно Россия, заключил сенатор.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. После этого цены на газ сначала достигли отметки в $1 тыс., а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это никак не скажется на энергоснабжении ФРГ. Глава пресс-службы Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф в комментарии «Известиям» пояснил, что агентство приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в соответствии с газовой директивой Евросоюза.

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек сообщил, что приостановка сертификации газопровода является политическим маневром.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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