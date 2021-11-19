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Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 ноября назвал неприличным вопрос шведского журналиста о том, готова ли Россия сделать что-то для налаживания отношений с западными демократиями.

«Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично. Это полностью подрывает все те основы, на которых зиждется та самая ОБСЕ, которую сегодня представляет госпожа Линде (глава МИД Швеции. — Ред.) и те основы, на которых строится вся современная архитектура международных отношений, которая была создана после победы над нацизмом во Второй мировой войне и имеет сейчас вид Организации Объединенных Наций, все ценности которой изложены в ее уставе», — сказал Лавров.

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Пресс-конференция прошла по итогам переговоров Лаврова с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

Также Лавров сказал, что Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации от стран НАТО и ЕС. В частности, российская сторона не потерпит поощрения милитаристских настроений на Украине, в число которых входит организация неких учебно-тренировочных военных миссий для граждан страны.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Североатлантический альянс обещал России, что не будет расширяться дальше на Восток, однако обещаний не выполнил. По его словам, на данный момент идет стремительный процесс вооружения Украины, что вынуждает Москву отвечать.

18 ноября президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в разрушении механизма диалога. Он добавил, что альянс проявляет по отношению к России подчеркнуто конфронтационный настрой, «настырно» приближает свою военную инфраструктуру к российским границам.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения США и НАТО в Черном море, у границ России, являются провокацией. По ее словам, происходящее серьезно повышает риск эскалации напряженности.

Вместе с тем 21 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Североатлантический альянс продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, РФ якобы постоянно нарушает воздушное пространство государств Прибалтики и в Черном море.

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