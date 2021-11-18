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Иммунолог рассказал об исчезновении антител у переболевших COVID-19

Иммунолог Крючков рассказал об исчезновение антител у переболевших COVID-19
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Антитела у 25% переболевших коронавирусной инфекцией пропадают очень быстро и, по истечению полугода, они уже не определяются. При этом речь идет о тех, кто перенес болезнь не в бессимптомной форме. Об этом в четверг, 18 ноября, «Известиям» рассказал иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

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При этом у 10% переболевших достаточных для защиты организма антител не вырабатывается вообще. В тоже время есть люди, перенесшие коронавирус и у которых титр антител, превышает 1000 Bau/мл.

Эксперт отметил, что выдавать людям с таким титром антител к вирусу и выше QR-код можно на три месяца, при этом если уровень от 500 до 800 Bau/мл, то адекватное действие электронного документа не должно превышать два-три месяца. Начинать выдавать соответствующие сертификаты, по его мнению, стоит при титре антител от 300 Bau/мл на срок максимум два месяца.

Выдавать на полгода QR-код с титром антител на уровне 300 Bau/мл нельзя, так как велика вероятность, через пару месяцев защита организма исчезнет, уверен Крючков.

BAU/мл — международные единицы, в которых нужно считать антитела к коронавирусу, установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возможность введения системы QR-кодов для граждан, которые имеют высокий уровень антител, обсуждается в правительстве России. Вместе с тем глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что данное решение должно быть «очень взвешенным».

Попова в этот же день указала, что для того, чтобы ограничения по коронавирусу перестали действовать, следует привить всё население. К настоящему моменту, по ее словам, охват тестированием на наличие инфекции в РФ увеличился в полтора раза, а повторная заболеваемость COVID-19 в стране составляет в среднем 0,25–0,3%.

12 ноября вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех россиян пройти вакцинацию. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от последствий COVID-19, не были привиты.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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