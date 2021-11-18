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Иммунолог оценил идею введения QR-кодов по уровню антител

Иммунолог Крючков назвал уровень антител, который нужен для выдачи QR-кода
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Антитела являются индикатором специфического иммунитета, что напрямую коррелирует со степенью защиты от коронавируса, поэтому граждане, обладающие высоким уровнем антител могут получать QR-коды, сообщил «Известиям» 18 ноября иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.

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Таким образом он прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая сообщила, что в правительстве России обсуждается возможность введения системы QR-кодов для граждан, имеющих высокий уровень антител. Вместе с тем она обратила внимание на то, что данное решение должно быть «очень взвешенным».

По словам Крючкова, в России очень много людей, которые при заболевании коронавирусной инфекцией не обращались за медпомощью, поэтому если уровень антител у них очень высокий, то им можно было бы на некоторое время выдавать QR-коды.

Говоря о том, какой должен быть срок действия у QR-кода в этом случае и при каком уровне антител выдавать, иммунолог предложил начинать выдавать сертификаты при титре антител от 300 Bau/мл на срок максимум два месяца; если уровень от 500 до 800 Bau/мл — на два-три месяца, а если более тысячи Bau/мл — на три-четыре месяца.

«А когда уровень от 1500 до 2000-2200 Bau/мл, который, кстати, бывает сразу после вакцинации, можно выдавать на пять месяцев. Таким образом, должна быть определенная градация и нельзя выдавать QR-код при разном уровне антител на один и тот же период, например шесть месяцев. При этом антитела должны быть не любые, а только иммуноглобулины G», — уточнил Крючков.

BAU/мл — международные единицы, в которых нужно считать антитела к коронавирусу, установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Анна Попова также указала, что для того, чтобы ограничения по коронавирусу перестали действовать, следует привить всё население. К настоящему моменту, по ее словам, охват тестированием на наличие инфекции в РФ увеличился в полтора раза, а повторная заболеваемость COVID-19 в стране составляет в среднем 0,25–0,3%.

12 ноября вице-премьер Татьяна Голикова призвала всех россиян пройти вакцинацию. По ее словам, большинство граждан, которые скончались от последствий COVID-19, не были привиты.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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