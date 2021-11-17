Попова рассказала о статистике повторной заболеваемости COVID-19 в России

Повторная заболеваемость COVID-19 в России составляет в среднем 0,25% - 0,3%. Об этом 17 ноября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

«Если смотреть по разным регионам РФ, то это в среднем 0,25% - 0,3% повторных случаев», — сказала она.

Попова отметила, что в мире этот показатель также составляет менее 1% — около 0,75% - 0,76%.

В настоящее время, по словам главного санврача, количество вакцинированных от коронавируса, заболевших COVID-19, не превышает в стране 2,5%. «До сегодняшнего дня больше 2,5% заболевших среди вакцинированных там (в регистрах Минздрава по заболевшим и вакцинированным от COVID-19 — прим. Ред.) не накопилось», — сказала она.

Ранее Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 2,5% благодаря введенным нерабочим дням.

12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о реальном снижении количества новых случаев коронавируса в столице. По его словам, причиной этого стали нерабочие дни.

9 ноября на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ Попова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, темп прироста за неделю составил 2,1%.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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