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В Роспотребнадзоре назвали условие отмены ограничений по COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова назвала условие отмены ограничений по COVID-19
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Для того чтобы ограничения по коронавирусу перестали действовать, следует привить всё население. Об этом сообщила в среду, 17 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сначала всех нужно привить, тогда перестанут действовать ограничения», — заявила Попова на заседании комета Госдумы по охране здоровья.

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При этом она добавила, что Роспотребнадзор готов проработать с бизнесом предложения по стимулированию граждан вакцинироваться от COVID-19.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин отметил, что скорость тестирования на коронавирус в России необходимо увеличить. Глава Роспотребнадзора, в свою очередь, обратила внимание на то, что охват тестированием на наличие инфекции в РФ увеличился в полтора раза.

Также в среду глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что ужесточение требований к посещению общественных мест, в том числе предприятий общепита, с введением обязательного предъявления QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании, не приведет к закрытию ресторанов и кафе. Он добавил, что у большинства предприятий все-таки достаточно прагматичный подход, если рассматривать имеющиеся альтернативы.

16 ноября стало известно, что Минздрав РФ утвердил сроки действия QR-кодов для переболевших после прививки. В приказе министерства сказано, что после вакцинации QR-код действителен год, после болезни — полгода. При этом в случае если у привитого выявляется коронавирус, его цифровой пропуск аннулируется, а после завершения болезни начинает действовать на полгода. Кроме того, Минздрав РФ также утвердил форму справки о вакцинации.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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