Пашинян предложил Азербайджану подписать мирный договор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 ноября предложил Азербайджану подписать мирный договор.

«Мы также предлагали и предлагаем Азербайджану подписать мирный договор», — сказал он в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос депутата об отношении к предложению Баку подписать мирный договор.

Пашинян также подчеркнул, что целью переговорного процесса в рамках минской группы ОБСЕ является именно заключение мира.

«Этому должна предшествовать работа по согласованию текста мирного договора. Это объемная работа, и мы не отказывались от этой работы. Считаем этот вопрос также нашей повесткой», — указал армянский премьер.

Ранее в среду Евросоюз призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры для всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов. В ЕС также подчеркнули свою приверженность «работе с Арменией и Азербайджаном для преодоления напряженности».

После того как Баку 14 ноября предпринял попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией, Пашинян 15 ноября обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны. 17 ноября Минобороны Армении сообщило, что в результате нападения подразделений вооруженных сил Азербайджана на позиции Армении один военнослужащий погиб, потеряна связь с 24 военнослужащими, также 13 военных взяты в плен.

В свою очередь, в военном ведомстве Азербайджана подтвердили гибель семи и ранение 10 военных в ходе конфликта на границе. Отмечалось, что в данный момент ситуация на границе стабильна.

Огонь на армянско-азербайджанской границе был прекращен накануне после переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. Военное ведомство Армении подтвердило стабилизацию ситуации на границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гервенд, Гараханбейли, Нюзгар и Горадиз Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.