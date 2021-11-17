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Азербайджан сообщил о гибели семи военных в ходе конфликта с Арменией

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Минобороны Азербайджана подтвердило гибель семи и ранение 10 военных в ходе конфликта на границе с Арменией. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

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«В боях погибли семеро азербайджанских военнослужащих, десять ранены»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что в списке жертв значатся лейтенант, прапорщик, младший сержант и четверо рядовых. Отмечается, что ситуация на границе сейчас стабильна.

Ранее в среду в армянском министерстве обороны сообщили, что в результате боевых действий с Азербайджаном Армения потеряла связь с 24 военнослужащими, один погиб, 13 взяты в плен. В ведомстве добавили, что под контроль вооруженных сил Азербайджана перешли две армянские боевые позиции.

Ранее, 16 ноября, министерство обороны Армении показало видеокадры уничтожения азербайджанской военной техники на границе, где, по данным армянской стороны, идут локальные бои. В тот же день ведомство сообщило о погибших и раненых в результате столкновений с ВС Азербайджана. По последним данным, в плен попали 12 армянский военнослужащих. Ереван обвинил Баку в нападении и обратился к Москве с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны.

Азербайджан также подтвердил напряженность на границе, но заверил, что провокации велись с армянской стороны.

Огонь был прекращен после переговоров главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с министрами обороны Армении и Азербайджана Суреном Папикяном и Закиром Гасановым. Военное ведомство Армении подтвердило стабилизацию ситуации на границе.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Карабаха с 1988 года. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гараханбейли и Йухары Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

10 ноября 2020 года стороны при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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