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Минобороны Армении показало кадры уничтожения техники Азербайджана

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Министерство обороны Армении показало видеокадры уничтожения азербайджанской военной техники на границе, где, по данным армянской стороны, идут локальные бои. Ролик опубликован на канале медиаресурса минобороны в YouTube.

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Видео длится меньше 30 секунд. На кадрах видно, как в долине между гор подрывается похожий на танк объект. При этом от него отбегают люди.

Ранее во вторник ведомство сообщило о погибших и раненых в результате столкновений с ВС Азербайджана. По последним данным, в плен попали 12 армянский военнослужащих. Ереван обвинил Баку в нападении и обратился к Москве с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны.

Азербайджан также подтверждает напряженность на границе с Арменией, однако заверяет, что провокации велись с армянской стороны. Отмечается, что в ответ были уничтожены противотанковые средства и минометы противоположной стороны.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны. 14 ноября стало известно, что Баку предпринял попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией, после чего завязалась перестрелка.

10 ноября сообщалось, что Армения и Азербайджан разместят пограничные пункты на ведущей в Иран трассе. Позже стало известно, что неизвестный мужчина бросил гранату в азербайджанский блокпост в окрестностях города Шуша в Карабахе.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гараханбейли и Йухары Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

В ноябре 2020 года после масштабного военного конфликта в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в этом регионе.

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