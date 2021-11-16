Минобороны Армении показало кадры уничтожения техники Азербайджана
Министерство обороны Армении показало видеокадры уничтожения азербайджанской военной техники на границе, где, по данным армянской стороны, идут локальные бои. Ролик опубликован на канале медиаресурса минобороны в YouTube.
Видео длится меньше 30 секунд. На кадрах видно, как в долине между гор подрывается похожий на танк объект. При этом от него отбегают люди.
Ранее во вторник ведомство сообщило о погибших и раненых в результате столкновений с ВС Азербайджана. По последним данным, в плен попали 12 армянский военнослужащих. Ереван обвинил Баку в нападении и обратился к Москве с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны.
Азербайджан также подтверждает напряженность на границе с Арменией, однако заверяет, что провокации велись с армянской стороны. Отмечается, что в ответ были уничтожены противотанковые средства и минометы противоположной стороны.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны. 14 ноября стало известно, что Баку предпринял попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией, после чего завязалась перестрелка.
10 ноября сообщалось, что Армения и Азербайджан разместят пограничные пункты на ведущей в Иран трассе. Позже стало известно, что неизвестный мужчина бросил гранату в азербайджанский блокпост в окрестностях города Шуша в Карабахе.
Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гараханбейли и Йухары Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.
В ноябре 2020 года после масштабного военного конфликта в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в этом регионе.