Армения сообщила о погибших в результате обострения с Азербайджаном

Министерство обороны Армении 16 ноября сообщило о погибших и раненых в результате столкновений с ВС Азербайджана.

«Обстановка на восточной части приграничной линии с Азербайджаном остается крайне напряженной. В результате нападения подразделений ВС Азербайджана на позиции ВС Армении с армянской стороны есть погибшие и раненые, данные о которых уточняются. Известно также о потере армянской стороной двух боевых позиций», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что ответными действиями армянская сторона «причинила противнику большие потери в личном составе и технике».

«Бои продолжаются, их интенсивность не спала», — добавили в минобороны Армении.

Ранее в этот же день стало известно, что Ереван обвинил Баку в нападении и в связи с этим обратился к Москве с просьбой помочь в защите территориальной целостности страны.

«Поскольку со стороны Азербайджана произошло нападение на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к России с призывом защиты территориальной целостности Армении на основе существующего между странами договора от 1997 года и осуществления взаимных обязательств в рамках логики существующего договора», — отметил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

В свою очередь Азербайджан также подтверждает напряженность на границе с Арменией, однако заверяет, что провокации велись с армянской стороны. Отмечается, что в ответ были уничтожены противотанковые средства и минометы противоположной стороны.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию страны. 14 ноября стало известно, что вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией, после чего завязалась перестрелка.

10 ноября сообщалось, что Армения и Азербайджан разместят пограничные пункты на ведущей в Иран трассе. Позже стало известно, что неизвестный мужчина бросил гранату в азербайджанский блокпост в окрестностях города Шуша в Карабахе.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Карабаха с 1988 года. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов, в частности, села Гараханбейли и Йухары Физулинского района и ряд сел Джабраильского района. 8 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел город Шуша.

В ноябре 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.