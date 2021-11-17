Более 1 млн жителей Подмосковья старше 60 лет сделали прививку от COVID-19

Прививку от коронавируса в Подмосковье сделали более 1 млн жителей старше 60 лет. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

По словам главы ведомства Светланы Стригунковой, люди старше 60 лет находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19, потому что вирус провоцирует обострение уже имеющихся хронических заболеваний и может вызывать серьезные осложнения, сообщает телеканал «360».

Всего в Подмосковье прививку сделали порядка 4,2 млн человек, уточняет RT.

В ведомстве отметили, что пункты вакцинации в регионе открыты в поликлиниках, ТЦ, МФЦ, а также в стационарных отделениях больниц, где можно сделать прививку без предварительной записи, сообщает агентство городских новостей «Москва».

14 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал уровень вакцинации от коронавируса в регионе высоким. Он отметил, что фиксируются всплески спроса на прививку.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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