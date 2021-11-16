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Лукашенко решил обсудить с Путиным миграционный кризис

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах провести 16 ноября переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

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Глава республики не исключил, что попросит коллегу о содействии в данном вопросе.

«Если нам нужна сегодня какая-то помощь военно-технического характера, оборонного — это наша общая граница, Союзного государства, — вы скажите. Я переговорю с президентом России и попрошу, чтобы он подключился и, если нужно, оказал соответствующее содействие, не втягивая их [Россию] в этот кризис беженцев. Потому что вы видите, что всю ответственность эти мерзавцы коллективного Запада перекидывают на Россию, которая к этому не имеет пока никакого отношения», — приводит его слова агентство «БелТА».

Ранее в этот день Лукашенко рассказал, что в ходе телефонного разговора с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель предложил путь по разрешению миграционного кризиса. При этом стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности.

Президент подчеркнул, что к республике не может быть никаких претензий, поскольку в Белоруссии делают всё, чтобы защитить мигрантов.

Телефонный разговор Лукашенко и Меркель состоялся накануне. В ходе беседы рассматривались перспективы решения ситуации с целью недопущения ее эскалации.

В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

Также 15 ноября вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский предложил исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, а также спортивных соревнований на фоне ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в понедельник заявил, что причина подобных изречений заключается в том, что Польша «боится открыть рот» в адрес настоящих виновников кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. Варшава требует исключить Москву как субъект международной политики вообще, однако это всего лишь мнение одного русофобского государства, подчеркнул Белик.

При этом, как подчеркнул в беседе с «Известиями» политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин, выстраивать в Евросоюзе коллективную, континентальную безопасность без России невозможно. Миграционный кризис это доказал в очередной раз, считает он.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

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