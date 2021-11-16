Политолог Мухин рассказал о роли России в миграционном кризисе ЕС

Безопасность — коллективную, континентальную — выстраивать в Евросоюзе без России невозможно. Миграционный кризис это доказал в очередной раз, считает политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин. Своими соображениями он поделился в беседе с «Известиями» в понедельник, 15 ноября.

«Контур этой безопасности необходимо будет выстраивать только непосредственно с участием России. Произошло то, чего мало кто ожидал. Думали всё-таки, что Европейский союз в лице Германии, прежде всего, будет играть до конца, но ситуация показала, что Германия с Россией имеют гораздо больше точек соприкосновения и общих интересов, нежели предполагалось ранее, в том числе и американцами», — уверен эксперт.

Мухин пояснил, что лидеры европейских государств переиграли сами себя. Из-за того, что они регулярно загоняют в угол своих собственных силовиков. Таким образом страны оказываются на грани вооруженного конфликта, к которому политики очередь оказываются не готовы.

«В результате они вынуждены апеллировать к России, которая может решать и имеет опыт решения подобных конфликтов, конфликтных ситуаций. И делает это достаточно успешно. А это плохие новости для США, которые раньше забронировали для себя эту роль. Роль арбитров. По сути Соединенные Штаты сейчас вместе с Великобританией становятся главными разжигателями конфликтов и «страстей» на Европейском континенте», — добавил он.

Эти, по мнению эксперта, претендующие на роль арбитров-координаторов страны буквально низводят сами себя до позиций конфликтующих сторон. Потому что ничего, кроме разжигающих страсти заявлений, от НАТО, США или Великобритании в ходе текущего кризиса не поступало.

Тогда как рекомендация президента России Владимира Путина, данная врио канцлера Германии Ангеле Меркель, работать с властями Белоруссии напрямую была принята. Так, в понедельник, 15 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко и Меркель провели телефонные переговоры и договорились взаимодействовать по миграционному кризису.

Политолог уверен в скорой стабилизации ситуации на польско-белорусской границе, как и на границе с Литвой и Латвией. Лукашенко, по словам эксперта, получит шанс вывести европейских партнеров «на новый трек работы с собой».

Мухин допустил, что США заподозрят ФРГ в желании договариваться с Россией.

«В ближайшее время можно будет услышать от Германии какие-то обидные слова в наш адрес, но мы всё понимаем: германскому руководству необходимо продемонстрировать, что они по-прежнему придерживаются «атлантической солидарности», — заключил эксперт.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

Страны ЕС винят в случившемся Минск и требуют расширения санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Спустя день Александр Лукашенко отверг свою причастность к финансированию нелегальной миграции. Кроме того, белорусский лидер отметил, что ни один самолет национального белорусского авиаперевозчика «Белавиа» не привозил в Белоруссию мигрантов с Ближнего Востока.

14 ноября Владимир Путин заявил, что обвинения в причастности России к ситуации на границе Польши и Белоруссии — «попытка переложить проблемы с больной головы на здоровую». Он также призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы.