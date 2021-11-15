В ГД жестко ответили на призыв Польши исключить РФ из международных организаций

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в понедельник, 15 ноября, комментируя призыв Варшавы исключить РФ из международных организаций, заявил, что причина подобных изречений заключается в том, что Польша «боится открыть рот» в адрес настоящих виновников кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе.

«Вся причина кроется в том, что Польша боится открыть рот на истинных виновников нашествия мигрантов в Восточной Европе. Ей гораздо удобнее свалить все на Россию и Белоруссию, чем признать, что именно политика ЕС привела к тому, что сегодня на границе с Польшей бушуют нешуточные страсти», — почеркнул он.

Парламентарий отметил, что польские власти уже неоднократно обвиняли Москву во всех смертных грехах. Варшава требует исключить Россию как субъект международной политики вообще, однако это всего лишь мнение одного русофобского государства, подчеркнул Белик.

Лига наций, как и другие международные организации, была создана не для того, чтобы «выслушивать истерики» из Варшавы или Прибалтики, указал депутат. Он добавил, что это международному сообществу решать, будет ли Россия членами каких-то организации или нет. Также он напомнил, что у страны есть право вето.

«Так что в Варшаве могут топать ногами и брызгать слюной — ничего не изменится ни в документах, ни в восприятии России на международном поприще», — заключил Белик.

Ранее в этот день вице-премьер Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский предложил исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, а также спортивных соревнований на фоне ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь заявил «Известиям», что рисков исключения России и Белоруссии из международных организаций не существует, данное предложение Польши необоснованно и нелепо. Он выразил уверенность, что такие заявления Варшавы являются исключительно пропагандистским ходом, сделанным для того, чтобы перевести все внимание не только на Белоруссию, но и на Россию, а внимание от Польши, наоборот, увести.

Также 15 ноября появилась информация о том, что в черновом варианте санкционного списка, который могут ввести на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе, присутствуют аэропорт столицы Белоруссии, отель «Минск», а также сирийская авиакомпания Cham Wings. По данным газеты Financial Times, авиаперевозчик перевозил беженцев из Ирака, Сирии и Йемена в Белоруссию, а отель размещал мигрантов, которые впоследствии пытались попасть на территорию Польши.

Глава международного комитета палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных, комментируя «Известиям» эти данные, подчеркнул, что действия Евросоюза переходят все границы здравого смысла, причем непонятно, какого результата они хотят добиться.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель согласился с мнением Москвы о необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Он также подчеркнул, что в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены, и проблемы мигрантов не будут решены с их помощью.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. 9 ноября в Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.