Прямой эфир
Спорт
МОК согласовал форму российских спортсменов на ОИ-2022
Авто
Глава УАЗа исключил разработку новых моделей
Общество
Контроль за ношением масок предложили усилить с помощью ИИ
Культура
Аукционный дом Christie’s готов продавать любые лоты за криптовалюту
Мир
ЕС ужесточит санкции против Минска и рассмотрит секторальные ограничения
Наука
Космонавт обнаружил возможное место утечки воздуха в российском модуле МКС
Общество
Роспотребнадзор изменил правила проведения массовых мероприятий
Мир
Власти Грузии вновь отказали Саакашвили в присутствии на судебном процессе
Общество
Синоптик предупредил москвичей о росте атмосферного давления
Экономика
Предприниматели Москвы получат более 2 млрд рублей субсидий и грантов
Сюжет:

В Белоруссии ответили на данные о возможных санкциях ЕС против аэропорта Минска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действия Евросоюза переходят все границы здравого смысла, причем непонятно, какого результата они хотят добиться. Так в понедельник, 15 ноября, глава международного комитета палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных прокомментировал «Известиям» данные о возможном введении санкций против столичного аэропорта и отеля «Минск» на фоне миграционного кризиса.

В ожидании худо: кто и как решит судьбу мигрантов на границе Польши и РБ
За неделю лагерь беженцев обзавелся собственной инфраструктурой

«Действия еэсовских чиновников, по-моему, переходят все границы здравого смысла. Совершенно непонятно, какой логикой они руководствуются и какой результат они хотят получить. Мы спокойно смотрим на весь этот процесс и реагировать будем только после совершения ими действий, поскольку совершенно невозможно предсказать, какую глупость они еще могут придумать», — сказал он.

Ранее в этот день появилась информация о том, что в черновом варианте санкционного списка, который могут ввести на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе, присутствуют аэропорт столицы Белоруссии, отель «Минск», а также сирийская авиакомпания Cham Wings. По данным газеты Financial Times, авиаперевозчик перевозил беженцев из Ирака, Сирии и Йемена в Белоруссию, а отель размещал мигрантов, которые впоследствии пытались попасть на территорию Польши.

Помимо этого, ограничительные меры могут быть введены в отношении свыше 20 белорусских чиновников. При этом в статье указывается, что на данный момент в Евросоюзе не пришли к консенсусу касательно санкций против столичного белорусского аэропорта из-за «существующих юридических сложностей».

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель согласился с мнением Москвы о необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на белорусской-польской границе. Он также подчеркнул, что в Европе больше стен, чем в эпоху Берлинской стены, и проблемы мигрантов не будут решены с их помощью.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что сирийская Cham Wings отменила рейсы в Минск из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Также причиной стало то, что большинство пассажиров компании имеют сирийское гражданство и отличить путешественников от мигрантов сложно.

11 ноября издание Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванного европейского чиновника, что власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сведения о якобы участии или содействии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию, а также данные о вероятных санкциях против компании являются «безумными идеями», которые живут лишь в информационных вбросах.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021