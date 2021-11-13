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Сирийский авиаперевозчик Cham Wings Airlines отменил рейсы в Минск

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Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines отменила рейсы в Минск из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом в субботу, 13 ноября, перевозчик сообщил в Twitter.

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«В связи с критическими условиями на белорусско-польской границе наши рейсы в аэропорт Минска приостановлены с 13 ноября 2021 года», — отметили в компании.

Рейсы были отменены также в связи с тем, что большинство пассажиров компании имеют сирийское гражданство и отличить путешественников от мигрантов сложно, сказано в сообщении.

11 ноября издание Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванного европейского чиновника, что власти Евросоюза (ЕС) обсуждают возможность введения санкций против российской авиакомпании «Аэрофлот» в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

По его словам, наряду с «Аэрофлотом» санкции могут затронуть турецкого национального авиаперевозчика Turkish Airlines. В ЕС считают, что данные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

Он отметил, что ЕС может объявить о новых ограничениях совместно с США и Великобританией в начале следующего месяца.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сведения о якобы участии или содействии «Аэрофлота» в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию, а также данные о вероятных санкциях против компании являются «безумными идеями», которые живут лишь в информационных вбросах. Кроме того, по его словам, даже если некоторые авиакомпании совершают перевозку граждан, это «никоим образом не противоречит никаким международным нормам».

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 12 ноября, что подобные обвинения в адрес «Аэрофлота» — глупость.

В пресс-службе «Аэрофлота» подчеркнули, что информация об участии компании в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии не соответствует действительности, добавив, что регулярные рейсы в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул–Минск не осуществляются.

Ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесу. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В ответ польские военные применяли слезоточивый газ. 9 ноября сообщалось, что две группы мигрантов смогли прорваться через колючую проволоку, все беженцы были задержаны и выдворены.

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